«Весна-2014 покажется детским садом»: Украине прогнозируют полный хаос

Киев, , 13:08 — REGNUM Новый созыв Верховной рады Украины, сформированный по результатам досрочных парламентских выборов, станет «приговором» нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому.

Об этом 29 мая в эфире телеканала «Прямой» заявил политический и экономический эксперт Борис Кушнирук, анализируя политическую ситуацию в стране.

«То, что этот парламент окажется таким же приговором новоизбранному президенту: как господин Зеленский говорил Порошенко «я ваш приговор»… вот точно также следующий парламент будет приговором самому господину Зеленскому», — заявил эксперт.

Кушнирук выразил мнение, что по итогам досрочных выборов в июле на Украине будет сформирован «слабый, непрофессиональный и с морально-этической точки зрения далеко не лучший парламент, который можно было себе представить».

Также он заявил о рисках влияния на страну глобального мирового кризиса, в результате которого Украину будет штормить так, что «весна 2014 года покажется всем детским садом».

«И если мы окажемся с неурегулированным вопросом сотрудничества с нашими партнерами, если еще начнутся игры с дефолтом, если мы получим внутренний хаос в интересах определенных персоналий, в первую очередь Коломойского — то в этом случае мы погрузимся уже в следующем году в такую мощный социально-экономический кризис, за которым неизбежно последует политический кризис и хаос в стране, которого мы даже себе представить не можем. И весна 2014 может показаться детским садом», — прогнозирует эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 24 мая в Украине началась избирательная кампания.

Внеочередные выборы в Раду пройдут по действующему избирательному законодательству — 225 депутатов парламента избираются по пропорциональной системе (закрытые списки) и 225 — по мажоритарной.

Большинство экспертов склоняется к мысли, что партия Зеленского «Слуга народа», имеющая сейчас самый высокий в стране рейтинг, настроена самостоятельно формировать коалицию в новой Раде.

Как свидетельствует опрос группы «Рейтинг», который проводился 16−21 мая, за партию «Слуга народа» на сегодня готовы проголосовать 43,8% избирателей (среди тех, кто намерен пойти на выборы и определился с симпатиями). За «Оппозиционную платформу — За жизнь» готовы проголосовать 10,5% граждан, БПП «Солидарность» Порошенко — 8,8%, «Батькивщину» Тимошенко — 7,3%, партию «Сила и честь» Игоря Смешко — 5,1%, партию Святослава Вакарчука «Голос» — 4,6%. Чтобы попасть в парламент, партиям необходимо преодолеть избирательный барьер в 5%.