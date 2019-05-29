Каким будет результат «Единой России» на выборах депутатов Мосгордумы?

Москва, , 12:56 — REGNUM Предварительный анализ ситуации в избирательных округах города Москвы показывает, что правящая партия имеет благоприятные стартовые позиции на выборах в Мосгордуму, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Об этом он, как передает корреспондент ИА REGNUM, он заявил 29 мая в рамках 23 заседания экспертного клуба «Региона» проходящего в пресс-центре ИА REGNUM и посвященного предстоящим выборам в московскую городскую думу.

«Предварительный анализ ситуации в округах показывает, что правящая партия имеет благоприятные стартовые позиции, — сказал Орлов. — Прогноз основанный на анализе стартовой конфигурации и зон политического контроля показывает, что лояльный пул кандидатов займет не менее 30 мест. Важным моментом является вопрос о том — будут ли пересечения внутри лояльного пула. Наша точка зрения, что нет. Никаких пересечений не будет».

Анализируя ситуацию с оппозицией, Орлов отметил, что здесь конкуренция очень высока.

«Классический пример округ 43 — Соболь против Митрохина, но и 44 Шувалов против Свиридова, — сказал Орлов. — Вызовы будут и будут весьма значительными. Оппозиция на этих выборах стала делать ставку на кандидатов медийной среды. Классический пример Платошкин и Жуковский. Отчасти это ставка верная. Известная и медийная активность хороша для кандидатов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в пресс-центре ИА REGNUM проходит 23-е заседание экспертного клуба «Регион». Тема заседания: Выборы Московской городской думы: основные игроки накануне старта кампании.

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