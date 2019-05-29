Эксперт: главное средство защиты Крымского моста – неминуемость ответа

Керчь, Крым, , 12:56 — REGNUM Крымский мост защищен хорошо, но не абсолютно, абсолютной защиты для подобных объектов существовать не может, и главным средством сдерживания потенциального противника должна являться неминуемость ответного удара, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в среду, 298 мая, комментируя сообщения о военной угрозе для Крымского моста со стороны Украины.

Ранее эксперты журнала «Звезда» отметили, что американские фрегаты, как и какие-либо иные «плавсредства», не смогут нанести ущерба Крымскому мосту. Одновременно с этим они полагают, что возможное «применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа».

По некоторым данным, США предложили Украине поставку двух списанных фрегатов типа Oliver Hazard Perry. Украинские политики и военные регулярно делают в местных СМИ заявления о возможном использовании в том числе и этих видов вооружения для атак на Крымский мост.

«Вполне очевидно, что Крымский мост защищён огромным количеством самых разных средств. Но необходимо понимать, что абсолютной защиты для подобных объектов не существует.

Против террористической угрозы это ещё возможно, но есть военные средства, остановить которые сегодня не может ни одна страна. К примеру, если речь идёт о массированном применении крылатых или баллистических ракет по одной цели.

Конечно, у Украины очень ограниченные возможности для реализации такого нападения, да и повреждение или уничтожение моста обязательно приведёт к военному ответу со стороны России. Именно этот фактор должен быть ключевым в сдерживании потенциального противника — неминуемость ответных действий, которые кратно перекроют нанесенный ущерб», — отметил Леонид Нерсисян.