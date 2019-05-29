Зеленский пожелал для украинских военных только миротворческих миссий

Киев, , 12:47 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский надеется на то, украинским военным придётся выполнять только миротворческие миссии. Об этом глава государства заявил сегодня, 29 мая, в Международный день миротворцев Организации Объёдиненных Наций. Украинский лидер поздравил членов украинских миротворческих миссий с этим праздником.

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«За годы независимости украинские военные приняли участие во всех важных миссиях по установлению мира. Опыт многих наших миротворцев стал важнейшим в то время, когда пришлось защищать мир в собственной стране», — написал Зеленский в Facebook.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1133615896776400896

Президент страны отметил, что «Украина всегда стремилась к миру и безопасности для своего народа и всех народов планеты».

«Я твердо верю, что наступит тот день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии», — добавил украинский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году после произошедшего на Украине госпереворота в Донецкой и Луганской народных Республиках прошли референдумы, по результатам которых ДНР и ЛНР отделились от Украины. Украинская власть не признала референдумы и развязал на Донбассе гражданскую войну, которая продолжается до сих пор.