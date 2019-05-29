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Юрий Чайка рассказал о ситуации с капремонтом: кражи и нарушения

Политика

Названы конкретные регионы

Москва, 29 мая 2019, 12:44 — REGNUM  Генпрокурор Юрий Чайка рассказал о нарушениях в сфере капитального ремонта — зачастую ремонтируют дома, подлежащие сносу, крадутся средства, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.

«Программы капремонта ежегодно в полном объеме не выполняются, собранные с населения на данные цели средства не используются, сами программы формируются местными органами власти с существенными недостатками», — сообщил Чайка, выступая в Госдуме.

По его словам, «нередко планируется модернизация домов, которые надо было бы давно снести, при этом с жильцов снимаются средства на капремонт».

"После вмешательства прокуратуры в Республике Адыгея, Ростовской области начисление взносов прекращено, приняты меры к возврату денег гражданам», — привел данные генпрокурор.

Чайка также отметил использование некачественных материалов при капитальном ремонте, нарушения конструкций, не соблюдения сроков его выполнения.

«Прокурорами выявляются факты хищения средств, предназначенных для капремонта. В связи с чем в Липецкой, Орловской, Самарской, Ульяновских областей и ряде других регионов возбуждены уголовные дела», — сообщил Чайка.

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«Правительственный час» в ГД генпрокурора РФ Юрия Чайки
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