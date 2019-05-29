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Встреча Путина и Додона состоялась на полях саммита ЕАЭС

Политика

Беседа лидеров произошла после заседания Высшего евразийского экономического совета

Нур-Султан, 29 мая 2019, 12:42 — REGNUM  Беседа президентов России и Молдавии Владимира Путина и Игоря Додона состоялась на полях саммита Евразийского экономического союза в Нур-Султане. Об этом сообщает 29 мая Sputnik.

Отдельная встреча двух лидеров произошла сразу по окончании заседания Высшего евразийского экономического совета, в котором Додон участвовал в качестве главы государства — наблюдателя при ЕАЭС.

На заседании Додон заявил, что участие Молдавии в качестве наблюдателя могло быть более активным, однако правительство страны в силу подготовки к выборам не участвовало в этой работе. Статус страны-наблюдателя был обеспечен усилиями президентской команды.

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