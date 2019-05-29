Эксперт: Huawei не выиграет в суде, торговая война – вопрос политический

Вашингтон, , 12:40 — REGNUM Обращение в американский суд не поможет компании Huawei, поскольку причины торговой войны США и Китая — не только экономические, но прежде всего политические, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 29 мая, эксперт IT-рынка Андрей Рябых, комментируя информацию о подданном Huawei иске.

Как сообщалось ранее, компания признать внесение в черный список антиконституционным, а введенные ограничения — «лишением общественных прав». Власти США не представили никаких доказательств исходящей от компании угрозы, полагают в Huawei.

«Вероятность победы Huawei в суде с таким иском не кажется большой. Для США это ведь уже не первая торговая война, по аналогичному сценарию развивался конфликт с Японией. Там тоже фигурировали «черные списки», и все закончилось победой США.

Конечно, Huawei будет использовать все возможные методы. Но перед нами не только экономический, а прежде всего политический конфликт. Китайская компания набрала слишком большой вес на американском рынке. Есть риски «слива» информации. Есть проблемы у экономических конкурентов Huawei в США. Экономические и политические мотивы совпали — и было принято решение убрать Huawei с рынка.

Судя по действия компании, она готовилась к этому конфликту, но США опередили ее на несколько месяцев. Сейчас торговая война уже идет, последуют ответные шаги со стороны Китая. Вероятно, сократится потребление американских товаров в Китае, от айфонов до автомобилей. Но в суде у Huawei мало шансов», — отметил Андрей Рябых.