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Президент Казахстана: страны ЕАЭС должны определить направления интеграции

Политика

Президент Казахстана предложил продолжить развитие коридора «Западная Европа — Западный Китай» на территории России

Нур-Султан, 29 мая 2019, 12:44 — REGNUM  Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо определить наиболее важные направления интеграционного объединения. Об этом 29 мая заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает агентство «Казинформ».

Глава государства напомнил о предложении первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сделанного в 2018 году на четвертом саммите лидеров ЕАЭС в Сочи. Бывший казахстанский лидер предложил построить скоростную железную дорогу и канал «Евразия» между Каспийским и Черным морями.

Токаев считает, что эти проекты могут стать символом евразийской интеграции и придать дополнительный импульс развитию стран ЕАЭС. Президент Казахстана также предложил продолжить развитие коридора «Западная Европа — Западный Китай» на территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в Нур-Султане проходит юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором принимают участие лидеры России, Казахстана, Киргизии, Армении и Белоруссии.

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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