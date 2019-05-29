Беглов дал старт кадровому конкурсу «Мой город – мои возможности»

Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM Кадровый конкурс «Мой город — мои возможности», организованный правительством Санкт-Петербурга по поручению врио губернатора Александра Беглова ипри поддержке АНО «Россия — страна возможностей», начался 29 мая в Северной столице. Старт конкурсу дал сам его инициатор.

Цель конкурса — привлечь в органы власти Санкт-Петербурга энергичных руководителей новой формации, предоставить молодым людям возможность для самореализации и развития карьеры.

В конкурсе смогут принять участие молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет, которые претендуют на государственные или муниципальные должности. Причем, участниками могут стать не только жители Петербурга, но и других регионов страны, при условии, что предложенные ими на конкурс проекты будут связаны с Петербургом. Победители кадрового конкурса будут включены в кадровый резерв.

«Мы взяли курс на омолаживание кадров. В Петербурге запущена программа «35 на 35» — она означает, что на руководящих постах должны быть 35 процентов молодых людей до 35 лет. Программа призвана обновить государственный кадровый состав за счет молодых, талантливых и амбициозных специалистов. Но чтобы решить эту задачу, нужны новые эффективные механизмы», — приводит слова Александра Беглова издание Смольного «Петербургский дневник».

Петербургский конкурс организован по аналогии с федеральным конкурсом «Лидеры России». Его победителями станут 100 лучших участников. Они получат возможность пройти обучение по новым методикам под руководством опытных наставников.