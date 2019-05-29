Совет Вашингтону по Украине: спички детям не игрушка

Киев, , 12:26 — REGNUM Поведение властей Украины напоминает поведение подростка в пубертатный период, американским кураторам киевских политиков следует об этом помнить и умерить свой пыл, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 29 мая, комментируя сообщения о возможных поставках американских фрегатов на Украину.

Как сообщалось ранее, США предложили Украине поставку двух списанных фрегатов типа Oliver Hazard Perry. Украинские политики и военные регулярно делают в местных СМИ заявления о возможном использовании в том числе и этих видов вооружения для атак на Крымский мост. Кроме того, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон продолжит поставлять оружие на Украину.

«Некоторое время я не мог найти подходящего определения для поведения сегодняшнего украинского политического класса в той его части, которая поддерживает незаконный режим, приведённый к власти в 2014 году. Нарастающие угрозы со стороны Киева в адрес Крымского моста помогли в этом плане. Это — поведение подростка в пубертатный период: физические возможности выросли, а вот сознание ещё детское, опыта не хватает, а тот, что есть, пока ничему не научил. Но хочется показать себя «способным на всё».

«Прорваться» в Керченский пролив, взорвать Крымский мост, изменить правовой статус Азовского моря… Взрослому человеку в подобном случае накопившейся агрессии можно сказать: «Попробуй, рискни», но лишь в надежде, что, будучи поставленным на порог осуществления своих желаний, он соразмерит их с уже близким ответом, с последствиями, и опыт ему подскажет сделать шаг назад и искать другое решение. С подростками, как я уже сказал, всё иначе.

Поэтому совет США: «Спички детям не игрушка, и подросткам во многих случаях — тоже!». Умерьте свой пыл в снабжении Киева тем, что сослужит ему и Украине в целом лишь вредную службу — здесь я имею в виду и материальные «игрушки», и подлые советы», — отметил Михаил Демурин.