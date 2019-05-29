Саакашвили: Порошенко трижды предлагал мне пост премьер-министра Украины

Киев, , 12:22 — REGNUM Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил об отсутствии у него политических амбиций на Украине. В эфире программы «Завтрак с 1+1» политик отметил, что будет в этом вопросе осторожен и пока не видит себя частью «местного политического процесса».

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Саакашвили заявил, что пятый президент Украины Пётр Порошенко неоднократно предлагал ему занять пост премьер-министра страны, однако политик это предложение не принял.

«Порошенко трижды предлагал мне стать премьером, я трижды отказался. Обстоятельства разные могут быть, но сейчас я не вижу себя на должности», — приводит сайт ТСН слова бывшего губернатора Одесской области.

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Тимошенко рада, что Саакашвили вернули украинское гражданство

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Саакашвили был выдворен с Украины весной 2018 года на фоне открытого конфликта с тогдашним президентом страны Петром Порошенко и его окружением. Ранее политик неоднократно заявлял о своём намерении вернуться на Украину. Однако в Киеве отмечали, что сделать этого он не может, так как въезд на территорию страны ему запрещён. 28 мая 2019 года новый украинский лидер Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

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