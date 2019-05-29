Екатеринбург, , 12:18 — REGNUM Перенос отчёта мэра Екатеринбурга Александра Высокинского за 2018 год перед городскими депутатами — инициатива самой гордумы, а не градоначальника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе мэрии.

Оказывается, мэр был готов отчитаться перед парламентариями в четверг 30 мая невзирая на командировку в Найроби в начале недели. Со среды 29 мая градоначальник планировал уже вернуться в городе, а аппарат гордумы был проинформирован о готовности Высокинского к отчёту. Мэр «настаивал», чтобы отчёт не переносился на другой день, уверяют в горадминистрации.

«Несмотря на это, аппарат ЕГД принял решение о переносе отчета главы Екатеринбурга с внеочередного заседания 30 мая на очередное заседание», — сказали в пресс-службе.

Пока что неизвестно, когда конкретно пройдет следующее заседание гордумы. В мэрии подчеркнули, что срок и порядок отчёта перед депутатами не регламентированы в уставе Екатеринбурга.

Напомним, внеочередное заседание гордумы, где должны были заслушать мэра Екатеринбурга, было назначено на 30 мая. 28 мая депутаты сообщили, что им так и не поступили документы, по которым они должны были в дальнейшем оценить работу Высокинского.

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