Пашинян примет участие в ПМЭФ, подтвердили в Кремле

Нур-Султан, , 12:11 — REGNUM Участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Петербургском международном экономическом форуме ожидается. Это подтвердил в беседе с журналистами 29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российская сторона ждет главу правительства Армении, отметил он. Песков сообщил также, что на форум прибудет председатель КНР Си Цзиньпин.

Говорить об участии лидеров других стран преждевременно, так как окончательных подтверждений еще нет, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Петербургский форум пройдет с 6 по 8 июня под девизом «Формируя повестку устойчивого развития». Уже известно, что на мероприятии не будет американских официальных лиц.

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