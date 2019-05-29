Среда, 29 Мая 2019 года
12:11:39 МСК

Пашинян примет участие в ПМЭФ, подтвердили в Кремле

Политика

На форум также прибудет председатель КНР Си Цзиньпин

Нур-Султан, 29 мая 2019, 12:11 — REGNUM  Участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Петербургском международном экономическом форуме ожидается. Это подтвердил в беседе с журналистами 29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российская сторона ждет главу правительства Армении, отметил он. Песков сообщил также, что на форум прибудет председатель КНР Си Цзиньпин.

Говорить об участии лидеров других стран преждевременно, так как окончательных подтверждений еще нет, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Петербургский форум пройдет с 6 по 8 июня под девизом «Формируя повестку устойчивого развития». Уже известно, что на мероприятии не будет американских официальных лиц.

Читайте также: Официальные лица США проигнорируют ПМЭФ-2019

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Петербургский международный экономический форум — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить