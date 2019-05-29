Кравчук считает, что Саакашвили может пройти в Верховную раду

Киев, , 12:02 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, поскольку руководствовался «справедливостью и достоинством». Соответствующее заявление первый президент Украины Леонид Кравчук сделал вечером 28 мая в эфире одного из украинских телеканалов.

«Президент Зеленский восстановил справедливость, восстановив гражданство Саакашвили. Нужен ли он будет президенту Зеленскому? Опыт у Саакашвили очень большой, опыт реформ. В то время в Грузии было чрезвычайно сложно. Я интересовался тем периодом. Есть разные оценки, но в целом люди позитивно оценивают деятельность Саакашвили», — сказал Кравчук.

При этом Кравчук считает, что на предстоящих парламентских выборах Саакашвили может пройти в Верховную раду по мажоритарному округу.

«Он может взять округ. У нас же не пропорциональная система, а смешанная. Сильной партии у него не знаю, но он может победить на одном из округов на юге или в Одессе, где он проявил свои способности как губернатор Одесской области», — сказал Кравчук.

Как сообщалось, 28 мая президент Зеленский вернул экс-губернатору Одесской области Саакашвили украинское гражданство. Глава государства подписал соответствующий указ.

Кроме того, своим указом Зеленский позволяет предоставить гражданство Украины лицам, которые представляют государственный интерес для страны. В частности, в украинское гражданство принимаются: Костиков Александр Сергеевич, 1997 года рождения, уроженец Российской Федерации и другие лица.