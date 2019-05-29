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Назначение выборов губернатора Петербурга внесено в повестку Заксобрания

Политика

Решение будет принято 31 мая

Назначение выборов губернатора Петербурга внесено в повестку Заксобрания
Дарья Драй © ИА REGNUM
Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 29 мая 2019, 12:07 — REGNUM  Глава Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров внес на рассмотрение депутатов городского парламента проект постановления о назначении выборов губернатора Санкт-Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 мая в Управлении по информации и общественным связям аппарата Заксобрания.

Согласно проекту, выборы губернатора Санкт-Петербурга предлагается назначить на 8 сентября 2019 года, в Единый день голосования.

«Совет фракций Законодательного Собрания сегодня принял решение рассмотреть проект постановления на ближайшем заседании петербургского парламента, которое назначено на 31 мая 2019 года», — отметили в ЗакСе Петербурга.

По закону, Законодательное собрание должно принять решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Напомним, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов уже сообщил о своем решении баллотироваться на пост губернатора. Также это сделали несколько депутатов Заксобрания, депутат Госдумы Владимир Бортко (КПРФ) и ряд других деятелей.

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Выборы губернатора Санкт-Петербурга — 2019
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