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Венгрия выделила на поддержку культуры в Закарпатье более $8,5 млн

Политика

Кроме материальной помощи, планируются совместные мероприятия

Будапешт, 29 мая 2019, 12:11 — REGNUM  Венгрия поддержит культурные заведения Закарпатья на сумму 2,5 млрд форинтов или более $8,5 млн, заявил уполномоченный министр, ответственный за сотрудничество округа Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области Иштван Грежа, сообщил 28 мая закарпатский ресурс Mukachevo.net.

По его словам, Венгрия намерена развивать театральное искусство в регионе и музыку различных жанров. Кроме того, планируются совместные постановки и концерты как на территории Украины, так и на территории Венгрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский эксперт Григорий Кукуруза заявил, что в регионе не переносят киевскую власть, но Закарпатье зависит от туристов, а они в основном едут с Украины.

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Внешняя политика Венгрии
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