Прямая трансляция: «Выборы Московской городской думы» Политика Онлайн-трансляция заседания в пресс-центре REGNUM Москва, , 12:13 — REGNUM В пресс-центре REGNUM проходит 23-е заседание экспертного клуба «Регион». Тема заседания: Выборы Московской городской думы: основные игроки накануне старта кампании. Вопросы для обсуждения: Модель «только одномандатные округа»: как это работает в Москве.

Итоги предварительного голосования «Единой России»: пул кандидатов в лояльном власти поле.

Самовыдвиженцы и общественные деятели в кампании — о чем свидетельствует этот тренд?

Региональная дифференциация электоральной стратегии «Единой России». В заседании принимают участие: Орлов Дмитрий Иванович — генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия»; Бондаренко Олег Владимирович — директор Фонда прогрессивной политики; Данилин Павел Викторович — генеральный директор Центра политического анализа; Еловский Дмитрий Сергеевич — генеральный директор коммуникационного агентства «Actor»; Жаров Максим Викторович — политолог; Журавлев Дмитрий Анатольевич — генеральный директор Института региональных проблем; Забродин Евгений Георгиевич — директор фонда «Региональная политика»; Загребной Юрий Леонтьевич — главный редактор ИА «Моссовет»; Заславский Сергей Евгеньевич — научный руководитель Центра общественно-политических проектов и коммуникаций; Казанков Григорий Михайлович — политтехнолог, доцент МГУ им. Ломоносова; Климанов Владимир Викторович — доктор экономических наук, заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС; Кузнецов Глеб Сергеевич — руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований; Курбангалеева Екатерина Шамильевна — директор АНО «НИЦ «Особое мнение»; Максимов Андрей Альбертович — руководитель компании «Максимов консалтинг»; Поляков Сергей Валентинович — руководитель Центра электоральных практик; Сучков Евгений Борисович — директор Института избирательных технологий; Туровский Ростислав Феликсович — вице-президент Центра политических технологий доктор политических наук; Шаповалов Владимир Леонидович — заместитель директора Института истории и политики МПГУ.

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