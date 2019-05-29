Глава СвдП оценил предложения «Зеленых» в ФРГ по экологической политике

Берлин, , 12:23 — REGNUM После успеха немецких «Зеленых» на выборах в Европейский парламент почти все партии Германии резко озаботились экологической политикой. Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер в интервью газете Die Welt заявил, что политика его партии куда более эффективна в сфере защиты окружающей среды, чем предложения «Зеленых».

"Защиту климата нельзя просто предать, переложив на вмешательство плановой экономики, потому что так она будет непомерно дорогой», — заявил политик. По его словам, «лучшим инструментом для борьбы с дефицитом ресурсов является рыночная экономика».

Линднер заявил, что лидер «Зеленых» Роберт Хабек намерен превратить Германию в «страну без мяса» и запретить двигатели внутреннего сгорания, а также закрыть все угольные электростанции, оставив их без компенсации. По его мнению, это неправильный путь.

Как сообщало ИА REGNUM, после выборов канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее партия «Христианско-демократический союз» должна заняться экологической повесткой. Молодежное крыло правой «Альтернативы для Германии» призвало своих однопартийцев изменить до сих пор скептическое отношение к вопросу экологии. Средства массовой информации уже назвали лидера «Зеленых» вероятным следующим канцлером Германии.

Читайте также: Выборы в Европарламент: блок Меркель удержал первое место, но с потерями

Читайте ранее в этом сюжете: Эффект выборов в Германии: тема экологии заинтересовала даже АдГ