График встреч Путина на саммите G20 пока не сформирован — Песков

Москва, , 11:54 — REGNUM График президента России Владимира Путина на саммите G20 в японской Осаке пока не сформирован, заявил 29 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока мы еще предметно не формировали график», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США попросили российскую сторону о встрече на высшем уровне. Детали этой встречи обсуждал во время визита в Сочи госсекретарь США Майк Помпео. Предварительно условлено, что встреча пройдет на полях саммита G20, который состоится 28−29 июня.

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