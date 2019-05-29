Среда, 29 Мая 2019 года
11:54:43 МСК

График встреч Путина на саммите G20 пока не сформирован — Песков

Политика

Саммит «Большой двадцатки» состоится в японской Осаке 28–29 июня

Москва, 29 мая 2019, 11:54 — REGNUM  График президента России Владимира Путина на саммите G20 в японской Осаке пока не сформирован, заявил 29 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока мы еще предметно не формировали график», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США попросили российскую сторону о встрече на высшем уровне. Детали этой встречи обсуждал во время визита в Сочи госсекретарь США Майк Помпео. Предварительно условлено, что встреча пройдет на полях саммита G20, который состоится 28−29 июня.

Читайте также: Кремль надеется, что встреча Путина и Трампа состоится — Песков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить