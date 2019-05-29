В Кремле подтвердили встречу Путина и премьер-министра Индии на саммите ШОС

Москва, , 11:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в июне, заявил 29 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Они будут вместе там, так или иначе увидятся на полях», — сообщил журналистам представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году саммит ШОС пройдет в столице Киргизии Бишкеке 13−14 июня.

Напомним, 23 мая стали известны результаты всеобщих парламентских выборов в Индии. По итогам голосования победу одержала правящая партия Моди «Бхаратия джаната парти», получившая 303 из 543 мест в парламенте.