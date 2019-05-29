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Песков: Поставки С-400 в Турцию начались досрочно

Политика

Договор выполняется по плану, задержек нет

Нур-Султан, 29 мая 2019, 11:46 — REGNUM  Поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию начались раньше намеченного и происходят без задержек. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 мая в Нур-Султане.

Он пояснил, что по просьбе заказчика поставки начались раньше намеченных сроков, добавив, что нюансы «по дням, по месяцам» не находятся в ведении Кремля. Однако, подчеркнул Песков, договор выполняется по плану, никаких задержек нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая Bloomberg, ссылаясь на источник в минобороны Турции, указало на возможную отсрочку поставок систем С-400 под предлогом неких технических причин. В действительности, отмечало агентство, задержка связана с подготовкой визита в Анкару президента США Дональда Трампа.

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