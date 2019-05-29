Визит Си Цзиньпина в Россию намечен на 5-7 июня

Пекин, , 11:44 — REGNUM Государственный визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Россию состоится уже в ближайшую неделю. Об этом сегодня, 29 мая, в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Лу Кан.

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Дипломат уточнил, что китайский лидер прибудет в Россию 5 июня по приглашению российской стороны. Визит продлится до 7 июня. Также Си Цзиньпин примет участие в работе Петербургского международного экономического форума.

Напомним, в начале декабря 2018 года президент РФ Владимир Путин предложил китайскому лидеру приехать летом 2019 года на ПМЭФ в качестве главного гостя.

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Как сообщало ИА REGNUM, очередной Петербургский международный экономический форум состоится 6−8 июня 2019 года. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития».

Напомним, что на ПМЭФ-2018 в Петербург приезжали более 17 тысяч участников из 143 стран. В ходе форума было подписано 593 соглашения на общую сумму 2 триллиона 625 миллиардов рублей (не считая соглашений, содержание которых является коммерческой тайной). Главными иностранными гостями ПМЭФ-2018 стали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя КНР Ван Цишань, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

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