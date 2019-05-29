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Эритрею исключили из списка несотрудничающих стран в борьбе с терроризмом?

Политика

В настоящее время в данном списке находятся Иран, Венесуэла, Северная Корея и Сирия

Асмэра, 29 мая 2019, 12:01 — REGNUM  Эритрею исключили из списка стран, склонных не в полной мере содействовать контр-террористическим операциям, проводимым США. Изменения будут оглашены в официальной публикации Федерального реестра США сегодня, 29 мая. Об этом передает VOA Africa.

В настоящее время в данном списке находятся Иран, Венесуэла, Северная Корея и Сирия.

Отмечается, что в 2018 году Эритрея согласилась восстановить дипломатические отношения с соседней Эфиопией. Это произошло после двух десятилетий кровопролитной гражданской войны. Этот факт внёс вклад в решение Совета Безопасности ООН о снятии санкций со страны.

Делегация конгресса США впервые за 14 лет посетила Эритрею.

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Внешняя политика США
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