Индонезия и ЕС намерены развивать сотрудничество

Джакарта, , 11:50 — REGNUM Министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро заявил, что его страна и Европейский союз (ЕС) договорились о выполнении повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, сообщает Antaranews.

Известно, что по этому поводу Индонезия и ЕС выпустили Голубую книгу.

«В этой Голубой книге будут представлены мероприятия, согласованные между ЕС и Индонезией, включая вопросы окружающей среды, образования и здравоохранения», — заявил Бамбанг Броджонегоро на презентации «Голубой книги 2019» в Джакарте.

Индонезия получила помощь фонда развития в размере 100 млн евро в поддержку реализации программ сотрудничества между двумя сторонами, ориентированной на три сектора, а именно: окружающая среда, образование и здравоохранение.

Напомним, Голубая книга 2019 представляет собой ежегодный отчет о сотрудничестве в области устойчивого экономического развития, направленного на смягчение последствий изменения климата. В публикации 2019 года освещаются различные достижения программ развития в Индонезии, поддерживаемые ЕС.