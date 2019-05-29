Среда, 29 Мая 2019 года
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Госсовет КНР назначил нового замминистра иностранных дел

Политика

А также осуществил ряд других перестановок

Пекин, 29 мая 2019, 11:29 — REGNUM  Госсовет КНР анонсировал ряд новых отставок и назначений, сообщает 29 мая газета «Жэньминь жибао».

Так, Ло Чжаохуэй был назначен замминистра иностранных дел вместо покинувшего свою должность Кун Сюаньйоу. Хэ Цзяньчжун ушел с поста замминистра транспорта, а Ма Чжэнци более не является заместителем руководителя Государственной администрации рыночного регулирования. Ли Вэй, в сою очередь, был убран с поста директора Научно-исследовательского центра развития при Госсовете КНР.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале апреля 2019 года Госсовет КНР сменил замминистра финансов и еще ряд чиновников.

Читайте ранее в этом сюжете: Госсовет КНР сменил замминистра финансов Китая

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Отставки и назначения
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