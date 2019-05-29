Госсовет КНР назначил нового замминистра иностранных дел

Пекин, , 11:29 — REGNUM Госсовет КНР анонсировал ряд новых отставок и назначений, сообщает 29 мая газета «Жэньминь жибао».

Так, Ло Чжаохуэй был назначен замминистра иностранных дел вместо покинувшего свою должность Кун Сюаньйоу. Хэ Цзяньчжун ушел с поста замминистра транспорта, а Ма Чжэнци более не является заместителем руководителя Государственной администрации рыночного регулирования. Ли Вэй, в сою очередь, был убран с поста директора Научно-исследовательского центра развития при Госсовете КНР.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале апреля 2019 года Госсовет КНР сменил замминистра финансов и еще ряд чиновников.

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