Климкин: решение трибунала ООН «сломало российскую логику»

Киев, , 11:27 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал решение Международного трибунала по морскому праву в отношении украинских моряков поломавшим «российскую логику». Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Решение в Гамбурге сломало российскую логику, по которой они хотели использовать наших ребят как разменную монету, сыграв на политической конъюнктуре», — отметил Климкин.

Он добавил, что теперь Киеву при поддержке друзей и партнеров удастся превратить «символическую победу в практические рычаги» и вернуть задержанных Россией моряков на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая Международный трибунал по морскому праву в немецком Гамбурге встал на сторону Украины, потребовав от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных за вторжение в российские воды в Керченском проливе. Климкин назвал решение суда масштабной победой Киева.

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