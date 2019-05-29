«Подготовка ведётся»: в Кремле определились с датой «прямой линии» Путина

Москва, , 11:23 — REGNUM Дата «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным уже определена, заявил 29 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Прямая линия» традиционно бывает летом, подготовка ведется», — заявил представитель Кремля, не уточнив, когда именно пройдет «прямая линия».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» проводилась в 16-й раз. Она состоялась 7 июня. Впервые такой формат общения главы государства с гражданами страны был организован 24 декабря 2001 года.

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