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«Подготовка ведётся»: в Кремле определились с датой «прямой линии» Путина

Политика

В Кремле не уточнили, когда именно пройдет «прямая линия»

Москва, 29 мая 2019, 11:23 — REGNUM  Дата «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным уже определена, заявил 29 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Прямая линия» традиционно бывает летом, подготовка ведется», — заявил представитель Кремля, не уточнив, когда именно пройдет «прямая линия».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» проводилась в 16-й раз. Она состоялась 7 июня. Впервые такой формат общения главы государства с гражданами страны был организован 24 декабря 2001 года.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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