Возвращение Саакашвили: Он «замочит» Порошенко и возьмется за Зеленского

Киев, , 11:18 — REGNUM Украинские эксперты сегодня, 29 мая, обсуждают решение президента страны Владимира Зеленского вернуть украинское гражданство Михаилу Саакашвили, отменив указ своего предшественника Петра Порошенко.

«Возвращение Саакашвили гражданства — обоюдоострый шаг президента Зеленского! Скорее всего, на первом этапе Михо будет ярым критиком предыдущей власти и доставлять большие неудобства Порошенко и Ко. Очевидно, что для этого его и возвращают. А вот что будет на втором этапе — доподлинно не знает никто. Вполне вероятно, что этот энергичный грузин может быть использован и против Владимира Александровича», — отмечает политолог Николай Спиридонов.

ИА REGNUM отмечает, что сам Саакашвили уже заявил, что Зеленский будет намного более успешным президентом, чем многие люди себе представляют.

«Мне импонирует то, что он делает», — добавил опальный политик.

Сегодня, 29 мая, около 17:00 ожидается возвращение Саакашвили на Украину. Предполагается, что он он прилетит в аэропорт «Борисполь» рейсом из Варшавы.