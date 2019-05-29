В Париже пройдет рекламная акция по привлечению туристов в Индонезию

Париж, , 11:09 — REGNUM Индонезия все активнее продвигает туристические направления Индонезии во Франции, проводя рекламные акции в преддверии летних каникул, сообщает Antaranews.

Менеджер индонезийской туристической фирмы во Франции Эка Монкарре заявил, что реклама направлена на то, чтобы продемонстрировать жителям Франции красоту индонезийской природы и культуры.

Известно, что министерство туризма последовательно предпринимает усилия по продвижению туристических направлений Индонезии во Франции.

Таким образом, с 1 по 31 июня 2019 года в центре Парижа будут курсировать четыре туристических автобуса с изображением основных туристических мест в Индонезии.

Ожидается, что эта рекламная акция, которая совпадает по времени с проведением чемпионата мира (ЧМ) по футболу среди женщин, станет правильным шагом для продвижения туризма не только во Франции, но и среди 24 стран, принимающих участие в чемпионате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр туризма Индонезии Ариф Яхья заявил, что страна намерена привлечь 20 млн туристов в 2019 году.

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