Объявленному в розыск сити-менеджеру Элисты нашли замену

Элиста, , 11:03 — REGNUM Галина Васькина назначена временно исполняющей обязанности главы администрации столицы Республики Калмыкия города Элисты. Соответствующее решение приняли депутаты Элистинского городского собрания на чрезвычайном заседании 29 мая. Васькина занимает пост заместителя главы администрации города

Решение было принято на основании постановления Ессентукского горсуда от 24 мая 2019 года о временном отстранении от должности главы администрации Элисты Окона Нохашкиева в соответствии с ч. 12 ст. 37 131-ФЗ и с Уставом города депутатами Элистинского городского собрания.

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Как сообщило РИА «Калмыкия», с Васькиной будет заключен срочный контракт. Денис Ишкеев, который исполнял обязанности главы администрации в последнее время, уволен по собственному желанию.

Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже отстраненный от должности главы администрации Элисты Окон Нохашкиев стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий: по данным следствия, именно он распорядился снимать деньги со счетов детей — воспитанников Элистинского дома-интерната. Всего со счетов детей, которых обязаны были содержать за счет республиканского бюджета, было снято около двух миллионов рублей. Сам Нохашкиев объявлен в розыск.

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