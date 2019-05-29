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Главы оборонных ведомств Турции и США провели телефонные переговоры

Политика

Подробности не разглашаются

Анкара, 29 мая 2019, 11:07 — REGNUM  Министр обороны Турции Хулуси Акар провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Патриком Шанаханом. Об этом 29 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности речь шла о сотрудничестве в области безопасности.

Подробности переговоров не сообщаются.

Напомним, отношения между США и Турцией — двумя союзниками по НАТО — остаются напряженными. Стороны имеют различные взгляды на ряд вопросов, в частности о роли курдских повстанцев в Сирии. Кроме того, Вашингтон недоволен желанием Анкары закупить систему ПВО С-400 у России.

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Турция и США
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