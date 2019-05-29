Курц намерен вернуться к власти в Австрии уже без коалиции — СМИ

Вена, , 10:58 — REGNUM Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц намекнул на то, что надеется в скором будущем вновь возглавить правительство, которое будет представлено в парламенте большинством. В интервью газете Kronen Zeitung от 28 мая он дал понять, что коалиционный вариант правления его не устраивает.

В ходе беседы журналист задал вопрос о том, «с кем Курц будет править в сентябре», подчеркнув испорченные отношения как с бывшими союзниками по коалиции Австрийской народной партией, так и с оппозиционной Социал-демократической партией.

«После вчерашнего голосования в парламенте я прошу вас понять, что сегодня я не размышляю о коалициях. Наша четкая цель — стремиться к тому, чтобы мы усилились как новая народная партия. Чем сильнее мы будем, тем увереннее сможем продолжить выбранный курс», — ответил Курц.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в Европейский парламент 26 мая Австрийская народная партия Курца завоевала 34,9% голосов, одержав уверенную победу. На следующий день парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру. В сентябре в стране пройдут внеочередные выборы в парламент.

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