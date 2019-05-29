Узурпаторы: Партия Зеленского «Слуга народа» не планирует делиться властью

Киев, , 10:54 — REGNUM Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» явно претендует на самостоятельное формирование коалиции в Верховной раде следующего созыва, которая будет избрана на досрочных парламентских выборах 21 июля.

Об этом заявил украинский политолог Виталий Бала, оценивая текущую политическую ситуацию на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению эксперта, это хороший и понятный сигнал для всех других партий: не хотим с вами считаться и делиться властью.

«Теперь вопрос назначения будущего главы правительства становится вопросом политического выживания ‑ и не только для политических партий и их лидеров. Должность будущего премьера может стать предохранителем, или катализатором узурпации власти на Украине», — отмечает Бала.

Резюмируя, политолог отмечает, что фактически партия «Слуга народа» бросила вызов всем другим партиям Украины — что может привести к серьезным последствиям для этих партий в случае достижения целей «Слугой народа».

ИА REGNUM напоминает, что 27 мая было объявлено, что главой партии «Слуги народа» стал политтехнолог и спикер штаба Зеленского во время президентской кампании Дмитрий Разумков. Именно он и поведет политическую силу на досрочные парламентские выборы 21 июля. При этом было заявлено, что программа-максимум — единолично сформировать коалицию в новой Раде, не прибегая к помощи других фракций. Если же этого не получится, партия будет рассматривать предложения, которые будут соответствовать ее планам и программе, вне зависимости от конкретных имен политиков.

Издание «Лига» со ссылкой на информацию собеседника в руководстве партии сообщает, что создать коалиционную фракцию планируется за счет мажоритарщиков.

«Ориентировочно в партии рассчитывают на помощь 100 мажоритарщиков. Если единолично сформировать коалицию не получится, Слуга народа будет делать это с одной или двумя фракциями. Среди предпочтительных вариантов — «Батькивщина» Тимошенко и партия Святослава Вакарчука «Голос», — утверждает СМИ.