Президент Казахстана выступил за экономическую интеграцию в Евразии

Нур-Султан, , 10:57 — REGNUM Казахстан выступает за дальнейшее продолжение экономической интеграции в Евразии на основе принципов равноправия, партнерства и взаимной выгоды. Об этом 29 мая заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает агентство «Казинформ».

Глава государства считает, что заседание Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане придаст дополнительный импульс развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Нур-Султане проходит пятое заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором принимают участие главы России, Казахстана, Армении, Киргизии и Белоруссии.

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