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Программа по противодействию коррупции утверждена в Узбекистане

Политика

В Узбекистане будет вводится поэтапная система декларирования доходов государственных служащих

Программа по противодействию коррупции утверждена в Узбекистане
Борьба с коррупцией

Ташкент, 29 мая 2019, 10:47 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому утверждена Государственная программа по противодействию коррупции на 2019−2020 годы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Документом также утвержден состав Республиканской межведомственной комиссии по противодействию коррупции, которую возглавляет спикер верхней палаты (Сената) парламента Узбекистана.

Кроме того, в областных и районных советах народных депутатов страны создаются комиссии по противодействию коррупции, которые в свою очередь будут информировать комитеты обеих палат парламента по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам.

Кроме всего прочего, указом регламентируются укрепление независимости судебной власти, поэтапное введение системы декларирования доходов государственных служащих и обеспечение достаточного уровня их заработной платы, установлении для государственных работников конкретного перечня ограничений, запретов, мер стимулирования и других механизмов предупреждения коррупции.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Узбекистана также призвал общественность принять участие в борьбе с коррупцией.

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