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В Мьянме разыскивают буддистского монаха

Политика

«Правоохранительные органы страны до сих пор не задержали подозреваемого»

Нейпьидо, 29 мая 2019, 10:48 — REGNUM  Суд Мьянмы выдал ордер на арест буддистского монаха Ашиты Виратху, обвиняемого в подстрекательстве к мятежу против правительства страны, сообщает 29 мая Anadolu Ajansi.

Постановление о заключении под стражу было выдано по обвинению в попытке дискредитации властей, а также за подозрение в стремлении вызвать недовольство у граждан, за подобное преступление грозит наказание вплоть до пожизненного заключения в тюрьму.

«Правоохранительные органы страны до сих пор не задержали подозреваемого», — говорится в заявлении полиции.

Напомним, скандально известный монах Ашита Виратху известен своими радикально-националистическими взглядами.

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