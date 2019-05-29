Творческий коллектив посольства Индонезии в РФ выступил в Иваново

Иваново, , 10:46 — REGNUM Коллектив посольства Индонезии в Москве был приглашен на мероприятие, посвященное 148-летию города Иваново. Об этом сообщает 28 мая индонезийское информационное агентство Antaranews.

На церемонии открытия в городе Иваново команда, возглавляемая послом Индонезии в Российской Федерации и Республике Белоруссия Вахидом Суприяди, представила танцевальные мастер-классы, с участием местных творческих коллективов.

Издание отмечает, что оркестр гамелан привлек внимание местного сообщества из-за уникальности музыкальных инструментов.

Посол Вахид Суприяди отметил, что Иваново стал четвертым российским городом, где состоялось выступление индонезийского оркестра за последние два года после Москвы, Казани и Санкт-Петербурга.

«Это говорит о том, что традиционная индонезийская музыка все больше воспринимается в России», — заявил посол Индонезии.

Во время встречи с послом Индонезии губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский также приветствовал присутствие творческой группы посольства Индонезии.

По приглашению посла Вахида Суприяди губернатор планирует принять участие, а также направить творческие коллективы и бизнесменов из Иваново на бизнес-форум и фестиваль Индонезии, который состоится в Москве с 1 по 4 августа 2019 года.

Губернатор согласился развивать сотрудничество с Индонезией, особенно в сферах экономики, торговли, туризма и культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Индонезии впервые приняли участие в международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: Саммит в Казани 2019».

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