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Замглавы МИД Венесуэлы совершил визит в Берлин

Политика

С членами немецкого правительства контакты не планировались

Берлин, 29 мая 2019, 10:39 — REGNUM  Встреча заместителя министра иностранных дел Венесуэлы Ивана Хиля с депутатами Бундестага от фракции Левой партии состоялась в Берлине. Об этом сообщает агентство DPA.

Хиль стал первым представителем венесуэльского правительства, который прибыл в Германию после обострения в Каракасе политического кризиса. Помимо встреч с депутатами в графике Хиля значилось мероприятие, направленное против вмешательства других стран во внутренние дела Венесуэлы, но с членами немецкого правительства контакты не планировались.

Венесуэльский дипломат находился в Берлине в день проведения конференции по вопросам сотрудничества со странами Латинской Америки. На мероприятие под председательством главы МИД ФРГ Хайко Мааса были приглашены его коллеги из южноамериканских стран и стран Карибского бассейна, исключая Венесуэлу.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Маас заявил, что Германия и ее партнеры по Европейскому союзу поддерживают оппозиционный парламент Венесуэлы и его главу Хуана Гуайдо, который провозгласил себя временным главой государства.

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Политический кризис в Венесуэле
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