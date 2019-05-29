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Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Мезенцева

Политика

Направлен послом в Минск

Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Мезенцева
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Совет Федерации РФ

Москва, 29 мая 2019, 10:30 — REGNUM  Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Дмитрия Мезенцева. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая, соответствующее постановление принял Совфед.

В ходе обсуждения спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила роль верхней палаты парламента в укреплении Союзного государства.

Президент РФ Владимир Путин 30 апреля подписал указ о назначении Мезенцева послом РФ в Белоруссии. Занимавший эту должность с августа 2018 года Михаил Бабич был освобожден от нее.

Мезенцев намерен направиться в Минск 2 июня.

Комитет Совфеда по экономической политике, главой которого был Мезенцев, возглавит сенатор Андрей Кутепов.

Напомним, с конца декабря 2019 года Мезенцев приступил к осуществлению полномочий члена Федерального собрания России от исполнительного органа Сахалинской области.

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Союзное государство России и Белоруссии
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