У ростовского губернатора Голубева осталось восемь заместителей

Ростов-на-Дону, , 10:48 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев перераспределил обязанности своих заместителей. Эта мера — временная, уточнили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Напомним, перераспределить обязанности между чиновниками донской глава был вынужден после того, как один из заместителей Сергей Сидаш стал фигурантом уголовного дела, второй — Юрий Молодченко — скоропалительно ушёл в отставку.

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Заместитель ростовского губернатора подал в отставку

Теперь ответственность за вопросы экономического развития региона, инвестиционной и инновационной деятельности, международного и межрегионального сотрудничества несёт первый заместитель губернатора Виктор Гончаров. Первый заместитель губернатора Игорь Гуськов курирует вопросы строительства, архитектуры, территориального развития, реализации государственной политики в сфере госстройнадзора.

Заместитель главы региона Михаил Тихонов ответственен за работу министерства жилищно-коммунального хозяйства, региональной службы по тарифам и госжилинспекции, замгубернатора — руководитель аппарата правительства Ростовской области Вадим Артёмов — сферу имущественных и земельных отношений, управления госимуществом.

Как долго будет действовать перераспределение полномочий между чиновникам, вопрос открытый. Из десяти заместителей донского губернатора у Голубева в настоящее время работают восемь.

Так, Сергей Бондарев занимаетсявопросами социального развития, охраны здоровья населения, труда и занятости, переселения соотечественников, проживающих за рубежом, Михаил Корнеев —вопросами взаимодействия с административными органами, профилактики правонарушений и экстремизма, организационного обеспечения деятельности мировых судей Ростовской области, казачества, Василий Рудой —вопросами региональной, муниципальной и информационной политики, социально-политических коммуникаций, административной реформы, информационных технологий и связи.

Замглавы региона — министр финансов Лилия Федотова несёт ответственность за вопросы финансовой и бюджетной политики Ростовской области.