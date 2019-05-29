США намерены увеличить военное присутствие в Польше

Варшава, 29 мая 2019, 10:27 — REGNUM Польша и Соединенные Штаты почти договорились о расширении американского военного присутствия в республике. Об этом заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.
По его словам, соответствующее решение уже есть, в настоящее время обсуждается, когда это произойдет и в каком объеме.
«Переговоры приближаются к финалу», — заявил Блащак в эфире «Польского радио».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что наращивание количества американских войск на территории республики является предостережением для России.
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