США намерены увеличить военное присутствие в Польше

Варшава, , 10:27 — REGNUM Польша и Соединенные Штаты почти договорились о расширении американского военного присутствия в республике. Об этом заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, соответствующее решение уже есть, в настоящее время обсуждается, когда это произойдет и в каком объеме.

«Переговоры приближаются к финалу», — заявил Блащак в эфире «Польского радио».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что наращивание количества американских войск на территории республики является предостережением для России.

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