Москва и Дамаск призвали США и ЕС снять санкции с Сирии

Москва, , 10:22 — REGNUM Власти России и Сирии призвали США и Евросоюз к отмене антисирийских санкций. Соответствующее заявление выпустили межведомственные координационные штабы двух стран, передает 29 мая RT.

В заявлении говорится, что экономические ограничения против Дамаска не способствуют решению «насущных гуманитарных и социально-экономических проблем» страны. Отмечено также, что санкции затрудняют закупку Сирией лекарств и медоборудования и осложняют поставки ремонтно-строительной техники, которая нужна для послевоенного восстановления.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая президента США Дональд Трамп уведомил конгресс о продлении антисирийских санкций. Президент Сирии Башар Асад в марте заявлял, что его страна находится в жесткой «экономической осаде» в виде международных санкций.

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