Глава свердловской РЭК ждёт приглашения на работу от врио главы Оренбуржья?

Оренбург, , 10:50 — REGNUM Руководитель региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимир Гришанов в скором времени может переехать на работу в Оренбург. Гришанова называют одним из свердловских чиновников, который может получить приглашение на работу от бывшего председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера, возглавившего в марте 2019 года Оренбургскую область, сообщает РБК Екатеринбург.

Напомним, 21 марта 2019 года досрочно в отставку ушел экс-глава Оренбуржья Юрий Берг, в этот же день врио губернатора назначен Денис Паслер — уроженец Свердловской области. С 20 июня 2012 по 26 сентября 2016 года являлся председателем правительства Свердловской области, а с 2017 года — председателем правления ПАО «Т Плюс».

После назначения Дениса Паслера информресурсы сообщали о возможной массовой миграции свердловских чиновников (как бывших, так и действующих) в Оренбург. Однако врио главы региона Паслер в начале своей деятельности на посту врио губернатора заявил представителям СМИ о своём опыте, когда с приходом на новые места работы у него не было желания менять команду. По его словам, самая главная задача заключается в том, чтобы познакомиться с подчинёнными и выстроить соответствующий диалог для того, чтобы все те задачи, которые поставил президент, задачи, которые стоят перед областной властью, решались.

На сегодняшний день кадровой революции не случилось. В отставку были отравлены мэр Орска и один и.о. вице-губернатора. В мае Денис Паслер признался, что «кого-то придется привезти из других регионов». На лето и осень запланирован ряд кадровых решений.

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