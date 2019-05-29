«Народный фронт» Яценюка озвучил планы на парламентские выборы

Киев, , 10:18 — REGNUM Партия «Народный фронт», лидерами которой являются экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, экс-секретарь Совнацбеза Украины Александр Турчинов и глава МВД Арсен Аваков продолжит работать и отстаивать свои ценности вне зависимости от результатов досрочных парламентских выборов.

Об этом журналистам заявил руководитель фракции «НФ» Максим Бурбак, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бурбак, в частности, выразил мнение, что из политичесих сил, представленных в нынешней Раде, именно «Народный фронт» является самой «дисциплинированной и ответственной», потому что депутаты партии «всегда в любой ситуации поддерживают друг друга».

Также политик заявил, что президент Зеленский издал «неконституционный» указ о проведении досрочных парламентских выборов. Бурбак дал понять, что «Народный фронт» рассчитывает на победы своих представителей только в мажоритарных округах.

«Через две недели… уже начнется активная фаза кампании. И мы видим, что не успеваем переформатироваться… Но это не отнимает право наших депутатов идти по мажоритарным округам», — подчеркнул руководитель фракции.

Кто конкретно из представителей партии пойдет на выборы, еще не решено, однако уже известно, что лидер партии Арсений Яценюк по мажоритарной схеме баллотироваться точно не будет.

ИА REGNUM напоминает, что досрочные выборы в Раду должны состояться на Украине 21 июля. Фракция «Народный фронт» все время работы в парламенте этого созыва входила в правящую коалицию, являясь главным партнером Блока Петра Порошенко. На парламентских выборах осенью 2014 года именно «Народный фронт» занял первое место с результатом 22,14%, Блок Петра Порошенко тогда получил 21,82%. Нынешний рейтинг политической силы в целом крайне низок.