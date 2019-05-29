В Пскове депутаты обсудят законопроекты «о неуважении власти к народу»

Псков, , 10:04 — REGNUM Псковское областное собрание депутатов на очередной сессии 30 мая рассмотрит три законодательные инициативы, внесённые депутатом Львом Шлосбергом («Яблоко»), которыми предлагается ввести административную ответственность представителей власти за «явное неуважение к правам и свободам человека и гражданина». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, законопроекты внесены в повестку дня 33-й сессии регионального парламента и опубликованы на официальном сайте Псковского областного собрания депутатов.

По словам Шлосберга, эти законодательные инициативы являются юридическим и политическим ответом на закон «о неуважении к власти». Он предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях РФ новой статьёй, в соответствии с которой наказывать виновных в «явном неуважении к правам и свободам человека и гражданина» представителей власти штрафами до 1 млн рублей, обязательными работами на срок до 200 часов или административным арестом до 30 суток. Шлосберг также предлагает ввести административную ответственность за «публичные действия, выражающие или формирующие отрицательное отношение к установленным и гарантированным Конституцией РФ правам и свободам человека и гражданина, но не несущие признаков экстремизма» и «за принятие законов и других правовых актов, которые будут квалифицированы судом как выражающие явное неуважение к правам и свободам человека и гражданина».

На законопроекты Шлосберга получены заключения юристов Псковского областного собрания депутатов, прокуратуры региона и администрации Псковской области. В региональной администрации инициативы не поддерживают, отмечая, что предложенные поправки противоречат действующим нормам федерального законодательства, которыми и без того установлена ответственность чиновников и депутатов за нарушение конституционных прав и свобод человека вплоть до увольнения или прекращения полномочий. На противоречие поправкам Шлосберга нормам федерального законодательства также указывает региональная прокуратура, а в заключении правового управления Псковского областного собрания депутатов отмечается, что законопроекты нуждаются в доработке, а в существующем виде поддержаны быть не могут.

Сегодня, 29 мая, инициативы Шлосберга рассмотрит комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного собрания депутатов, в котором Шлосберг является заместителем председателя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области вступил в силу первый приговор об оскорблении власти: Новгородский областной суд оставил в силе постановление Чудовского районного суда в отношении жителя города Малая Вишера, который приговорён к штрафу на сумму 30 тыс. рублей за оскорбительный комментарий в соцсети «ВКонтакте» с использованием ненормативной лексики в адрес российского президента Владимира Путина. Суд постановил, что действия комментатора «носили явно хулиганский характер».

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