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Официальные лица США проигнорируют ПМЭФ-2019

Политика

Это подтвердили в Госдепартаменте

Санкт-Петербург, 29 мая 2019, 09:57 — REGNUM  Официальные лица США не будут принимать участия в Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в Госдепартаменте. Это касается как посла США в России Джона Хантсмана, так и других представителей американских властей.

«Посольство США в Москве не будет направлять своего представителя, как и американская правительственная делегация не отправится на форум», — сообщили агентству ТАСС во внешнеполитическом ведомстве США.

Ранее стало известно, что посещение ПМЭФ-2019 американским послом в Москве Джоном Хантсманом не планируется из-за ареста его соотечественника, бизнесмена Майкла Калви. Напомним, Калви находится под домашним арестом.

Он и другие фигуранты уголовного дела обвиняются в хищении 2,5 млрд рублей. По версии следствия, в 2017 году Калви похитил эти средства у банка «Восточный» при помощи мошеннической схемы.

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ПМЭФ-2019 пройдет в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге 6−8 июня 2019 года. В нем ожидается участие генсека ООН и глав нескольких государств.

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Петербургский международный экономический форум — 2019
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