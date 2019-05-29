Премьер-министр Армении пообещал продолжить работу по развитию ЕАЭС

Нур-Султан, , 09:57 — REGNUM Правительство Армения продолжит работу по развитию Евразийского экономического совета (ЕАЭС). Об этом 29 мая заявил премьер-министр республики Николо Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает агентство «Казинформ».

Глава правительства Армении отметил, что ЕАЭС планомерно развивается, открывая новые возможности для бизнеса и экономики стран Союза.

Пашинян напомнил, что вступил в силу договор о свободной торговли с Ираном, подписан договор об обмене информацией с Китаем, а также идут переговоры с Вьетнамом, Сингапуром, Египтом и Сербией.

Как сообщало ИА REGNUM, во время заседания Высшего Евразийского экономического совета первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву присвоено звание почетного председателя совета.

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