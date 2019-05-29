В Евросоюзе призвали Сербию и Косово к сдержанности

Брюссель, , 09:54 — REGNUM Европейский союз призвал Белград и Приштину к сдержанности в связи с событиями в Косово, заявил журналистам представитель Евросоюза.

«Мы поддерживаем связь с руководством в Приштине и Белграде и призываем к максимальной сдержанности», — цитирует ТАСС дипломата.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 28 мая спецназа Косово вторглся на территории четырех сербских общин на севере края, где захватили 30 человек, заявив, что проводят операцию по борьбе с организованной преступностью с одобрения прокуратуры Приштины.

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