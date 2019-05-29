Украина продолжит исполнять обязательства перед МВФ — Зеленский

Киев, , 10:02 — REGNUM Украина останется надёжным партнёром Международного валютного фонда (МВФ), заявил президент страны Владимир Зеленский 28 мая на встрече с представителями МВФ, сообщается на сайте президента Украины.

«Сотрудничество продолжается. Международный валютный фонд всегда остаётся надёжным партнером Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке, и Украина со своей стороны также будет оставаться партнером, который выполняет свои обязательства», — подчеркнул украинский президент.

Он выразил надежду, что новый состав Верховной рады примет все необходимые законы и создаст условия для получения очередного транша.

Зеленский рассказал, что его команда разработала проект закона об ответственности чиновников за незаконное обогащение и на неделе подаст его на рассмотрение в Верховную раду.

«Очень надеемся, что депутаты его примут. Но если этого не произойдёт, это будет ещё одним доказательством того, что это — неработоспособный парламент», — отметил он.

В свою очередь глава Национального банка Украины Яков Смолий подчеркнул, что Украине до конца года необходимо выплатить $5 млрд долгов, что не должно стать проблемой, поскольку у страны есть достаточный золотовалютный резерв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители МВФ заявили о готовности продолжить сотрудничество с Украиной после парламентских выборов и формирования нового правительства.

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