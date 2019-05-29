Парламент Абхазии проголосовал за перенос выборов на 25 августа

Сухум, , 09:49 — REGNUM Выборы президента Абхазии состоятся через три месяца. Накануне, 28 мая, президент республики Рауль Хаджимба подписал закон о внесении изменения в конституционный закон «О выборах президента Республики Абхазия». Об этом сообщается на сайте главы государства.

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«В части 1 статьи 6 слова «не позднее чем за четыре месяца» исключить, слова «не позднее чем за два месяца» заменить словами «не позднее чем за один месяц», — говорится в тексте документа.

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Ранее перенос президентских выборов с 21 июля на 25 августа одобрили депутаты Абхазии. За перенос проголосовали 25 человек из 30 присутствовавших на очередном заседании республиканского парламента. Теперь документы о переносе даты выборов должны быть переданы в ЦИК.

Напомним, с инициативой о переносе даты выступил глава республики Рауль Хаджимба, объяснив это необходимостью действовать «исключительно в целях стабилизации общественно-политической ситуации в стране».

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае оппозиция потребовала не проводить президентские выборы в стране 21 июля, а перенести их на осень из-за болезни своего лидера Аслана Бжании. Акция протеста, которая прошла в Сухуме 20 мая, была объявлена бессрочно, и её участники пригрозили распространить протесты на всю страну.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что действия оппозиции обостряют общественно-политическую ситуацию и являются не чем иным, как попытками захвата власти под благими лозунгами.